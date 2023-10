Fontes renováveis asseguram consumo de eletricidade em Portugal há mais de 24 horas

De acordo com informação tornada pública pela REN, as “condições favoráveis de vento e chuva” garantem que as renováveis estão a assegurar o consumo de eletricidade desde as 22h30 de sexta-feira.

29 Outubro 2023, 18h49