Ford perde mil milhões com taxas impostas por Trump

As taxas impostos pela Administração norte-americana à importação de metais vão custar cerca de 1.000 milhões de dólares (cerca de 850 milhões de euros) ao construtor norte-americano Ford, revelou esta quinta-feira o presidente-executivo da empresa. Para a japoensa Honda, as taxas aduaneiras representarão perdas de “centenas de milhões de dólares”, noticia a agência “Reuters”.

Jim Hackett, CEO da Ford, encorajou a Casa Branca a resolver rapidamente as disputas comerciais, dizendo que estas poderão causar “mais danos” à sua empresa para além dos que estão a enfrentar com as taxas impostas por Trump.

“As taxas sobre metais roubaram-nos cerca de mil milhões e a ironia é que esse lucro vem maioritariamente dos Estados Unidos”, disse Hackett em entrevista à Bloomberg Television. “Se isto continuar por mais tempo, haverá mais danos”, disse Hackett, apontando que as disputas comerciais entre a China e os EUA, estão a estagnar os negócios americanos.

A Ford e outras construtoras automóveis contestam os taxas impostas pela Administração norte-americana. No mês passado, Jim Farley, responsável pelos mercados globais da Ford, descreveu as tarifas da Trump como “um avanço significativo”. Algumas semanas depois, a segunda maior montadora dos EUA cancelou planos de importar o Focus Active da China, citando as taxas de veículos da Trump.

“O que pedimos que nosso governo faça – estamos [a Ford] na China e na Europa – é chegar a um acordo rapidamente”, disse Hackett, que acrescentou que as questões comerciais são uma “prioridade”.

Os títulos da Ford estão atualmente no vermelho, registando uma queda 1,28%, para 9,27 dólares.