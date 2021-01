Fortes perdas em Wall Street enquanto GameStop fecha a semana com 400% de valorização

Wall Street encerrou a semana com perdas fortes que contrastam com a valorização de 68% da GameStop, a empresa de retalho de videojogos que se tornou no assunto da semana quando os seus pequenos investidores decidiram revoltar-se contra as apostas de vários fundos de investimento na falência da empresa.

O Dow Jones fechou a perder 2,03%, fechando nos 29.982,62 pontos, menos 479 do que na abertura de uma sessão em que chegou a perder 700 pontos. O Nasdaq recuou 2,00% até aos 13.070,69 pontos e o S&P500 caiu 1,94% para os 3.714,06 pontos.

A sessão desta sexta-feira viu o aliviar de restrições à compra e venda de ações da GameStop e de outras empresas com grandes posições a descoberto por parte da Robinhood, a plataforma que havia suspendido estes títulos depois das operações coordenadas de compra por pequenos investidores, de forma a inflacionar o seu preço. Estes pequenos investidores estão organizados através de fórum do Reddit e do serviço de mensagem Telegram.

A decisão de suspender e, posteriormente, limitar as trocas envolvendo estes títulos levantou imediatamente reações destes investidores e de congressistas norte-americanos, que pedem uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), do Senado e da Câmara dos Representantes.

O mercado está, portanto, num ponto de grande volatilidade, com o índice da Chicago Boards Options Exchange, um dos mais populares indicadores desta característica dos mercados, a disparar 9%, conforme destaca o portal Investing.

Outro dos títulos que caiu durante o dia foi a Johnson & Johnson, que divulgou esta sexta-feira os resultados dos ensaios clínicos de fase 3 para a sua vacina contra a Covid-19. Apesar de o fármaco ter mostrado 66% de eficácia na prevenção de infeções graves e moderadas com uma só toma, a cotação da empresa caiu mais de 3%.

Já o sector da tecnologia travou quedas maiores no Nasdaq, sendo que a Apple foi a única das cinco grandes tecnológicas a registar perdas na última sessão de janeiro. No S&P 500, todos os 11 sectores fecharam no vermelho.