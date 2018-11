Como a Fidelidade encara os novos riscos dos seguradores

Estão as empresas portuguesas conscientes da necessidade de proteger as empresas e os negócios em termos de risco global, caso do cyber risk, do risco de mercado e cotações, do risco de intempéries e sinistros catastróficos ou até do risco de ausência de mão-de-obra devido ao envelhecimento da população?

O que pode parecer um lugar-comum é hoje uma verdade inequívoca percebida por todos: o mundo está a mudar e a sociedade atual a transformar-se a uma vertiginosa velocidade obrigando todos, enquanto cidadãos, empresas ou organizações, de cariz público ou privado, a compreender as novas dinâmicas para conseguir dar resposta a novas realidades, novas exigências e a antecipar desafios.

As alterações são demográficas com o aumento da longevidade e a redução da natalidade, sobretudo no ocidente; são sociais com a alteração das tradicionais estruturas familiares; são climatéricas com o planeta a dar resposta à humanidade e a confrontar-nos com fenómenos atmosféricos cada vez mais atípicos; são tecnológicas com o homem a chegar cada vez mais longe na utilização de ferramentas digitais que permitem, no limite, substituí-lo em muitas tarefas. E todas estas alterações trazem consigo transformações comportamentais com impacto na vida privada mas obviamente incidem e obrigam a uma reação económica e social a que ninguém pode ser indiferente. Mas, de natureza conjuntural ou de caráter mais estrutural, as mudanças requerem tempo. Tempo de perceção, de compreensão e aceitação, de adaptação e depois de reação ou antecipação de forma a projetar o futuro. Quando tudo muda, também os riscos se alteram. E aqui o papel das seguradoras é fundamental. Há hoje novos riscos para os quais as empresas têm que estar preparadas e é essencial despertá-las para a sua existência. A prevenção torna-se assim primordial para alertar gestores, acionistas ou players de mercado para um mundo que está a exigir o despertar para novas realidades e uma consciencialização apurada de forma a podermos dar resposta a um amanhã que pode sempre surpreender. Talvez as empresas portuguesas não estejam ainda plenamente conscientes da necessidade de proteger os negócios em termos de risco global e de se precaverem para os novos riscos que surgem, como os cyber risks, os riscos associados a intempéries e catástrofes naturais ou até às consequências do aumento da longevidade da população. Mas é aqui que as seguradoras, enquanto entidades também responsáveis pela sustentabilidade económica e social devem exercer o seu papel – alertando, prevenindo, criando soluções adequadas às novas realidades e apoiando os clientes ao longo de toda esta evolução.

A(o) seguradora/broker está apta(o) a responder às necessidades das empresas em termos de risk management? Quais os produtos que pode oferecer?

Consciente de todas estas realidades, a Fidelidade (via a Safe Mode) e as diversas empresas do grupo estão a fazer o seu caminho, inovando e criando soluções para bem proteger os seus clientes face a novas realidade e novos riscos. A criação de soluções integradas para empresas, capazes de providenciar produtos e serviços para proteger, quer a própria empresa, quer o seu maior ativo os colaboradores de forma a assegurar aconselhamento, proteção e apoio, quando necessário, são uma mais-valia reconhecida e valorizada pelos atuais gestores. A solução Fidelidade Empresas Pessoas e Produtividade é disto um bom exemplo, conjugando serviços de prevenção e segurança no trabalho, medicina no trabalho, seguro de acidentes de trabalho e ainda seguro de saúde. Com uma equipa multidisciplinar cuja missão é ajudar cada empresa a definir e implementar estratégias de prevenção de riscos, o Grupo Fidelidade analisa as condições da empresa, faz recomendações e promove a realização de exames físicos e motivacionais do trabalhador, assim como ações de sensibilização articuladas entre a Safemode e a Multicare.

Para além disso, a Fidelidade continua, diariamente, a persistir na sensibilização dos clientes empresa para a imperiosa necessidade de estarem bem protegidas, quer a nível de seguro de multirriscos, com capitais e coberturas adequadas para fazer face a diferentes riscos, como fenómenos da natureza, incêndios, roubo ou até mesmo perdas de exploração, quer a nível da proteção adequada dos trabalhadores.

Também os seguros de saúde da Multicare, com uma forte componente de prevenção aliada a uma sólida e efetiva proteção em caso de doença grave, são um exemplo de como a Fidelidade está atenta às evoluções demográficas que exigem a todos um maior foco na componente da prevenção de forma a assegurar o bem-estar das pessoas, mas também ao surgimento de doenças cada vez mais específicas e personalizadas que exigem o recurso a meios de diagnóstico avançados e a tratamentos prolongados e onerosos, por vezes incomportáveis por quem não tem um seguro. Numa outra ótica, a Fidelidade está também a investir em parcerias estratégicas de forma a poder oferecer soluções credíveis e otimizadas para proteção dos riscos cibernéticos que são uma preocupação para quase todas as empresas do mundo.

Os gestores têm suficiente literacia para perceber a necessidade imediata de cobertura em termos de enterprise risk management?

Talvez os gestores atuais não tenham ainda a devida e necessária perceção sobre a importância de uma verdadeira gestão de risco na sua empresa, razão pela qual muitas empresas estejam ainda fracamente protegidas face a alguns riscos.

Por isso mesmo, a Fidelidade tem equipas especializadas para o acompanhamento dos riscos e preocupações das empresas em Portugal, empresas de qualquer dimensão e sector. Contamos com mais de 40% de quota de mercado neste segmento (considerando a receita) seja através dos nossos parceiros corretores como também de forma direta. Estas equipas focam-se no acompanhamento comercial e apoio na identificação de riscos e necessidades das empresas, mas há também uma equipa dedicada ao apoio técnico e ao desenvolvimento de produtos “taylor made” capazes de responder a riscos específicos, podendo envolver resseguradores internacionais sempre que necessário.