Fórum de Investimento em África garantiu 38,7 mil milhões de dólares para 49 projetos

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) anunciou hoje que o Fórum de Investimento para África garantiu 38,7 mil milhões de dólares para 49 projetos de investimento em África, podendo chegar a 47 mil milhões.

“O valor dos projetos agendados para discussão foi de 47 mil milhões de dólares, enquanto o investimento já assegurado para 49 projetos vale 38,7 mil milhões de dólares, de acordo com os números finais”, lê-se numa nota do BAD enviada à Lusa.

O Fórum, o primeiro a ser lançado numa perspetiva de assinatura de acordos e de negócios, juntou em Joanesburgo, no princípio deste mês, centenas de investidores, patrocinadores de projetos e bancos de desenvolvimento e instituições financeiras de apoio ao desenvolvimento.

“Olhar para África apenas através dos óculos da paz e segurança não nos está a levar a lado nenhum; temos de lidar com o risco percecionado no continente e temos de mudar este enquadramento mental”, disse a primeira Presidente da Etiópia, Sahle-Work Zewde, uma das várias chefes de Estado a marcar presença no encontro organizado pelo BAD, e que ficou marcado também pela assinatura do Compacto para a Lusofonia, uma plataforma de financiamento de projetos para os países africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

No final do encontro, o presidente do BAD, Akinwumi Adesina, considerou que o nível de financiamento angariado foi “incrível para um evento que se realiza pela primeira vez” e prometeu que “isto é só o princípio e um prenúncio do que é potencialmente possível para avançar com o aumento do investimento no continente”.

O Fórum reuniu, segundo a organização, 350 investidores internacionais de 53 países, 30 dos quais africanos