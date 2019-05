Fórum Financeiro Outlook 2019: de olhos postos no futuro

Pela primeira vez, juntam-se em Portugal quatro autores de papers sobre a última década da economia portuguesa, que partilharão o seu conhecimento e pontos de vista nos painéis da manhã.

O primeiro será composto por Pedro Portugal, investigador da Nova SBE, Richard Vietor, da Harvard Business School e Luís Catão, do ISEG. Será precedido de um breve vídeo de abertura de Olivier Blanchard, Senior Fellow do Peterson Institute for International Economics e Economista-Chefe do FMI entre 2008 e 2015. Com o tema A Lecture from Outside to Inside, abordará a evolução económica de Portugal nos últimos dez anos. Será moderado por Pedro Pinto, Sub-director de Informação da TVI, e João Talone, sócio fundador da Magnum Capital.

O segundo painel, com o título A Multisectorial Inside Perspective, será aberto por uma apresentação de Sérgio Rebelo, professor da Kellogg School of Management, Northwestern University, em que será dada uma perspectiva macroeconómica da situação portuguesa. Seguir-se-á o debate acerca dos vários componentes da economia portuguesa, protagonizada por Pedro Braz Teixeira, director do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, Cristina Casalinho, Presidente do IGCP, João Moreira Rato, Independent Finance Consultant e Volkert Schmidt, Board Member do Novo Banco. Contará com Helena Garrido, Directora-Adjunta de Informação da RTP como moderadora.

A sessão da tarde será aberta por Brett King, futurista e CEO da Moven, uma aplicação que presta serviços financeiros. É autor de várias obras que atingiram os tops de vendas a nível mundial, entre eles “Bank 4.0”, que saiu em Agosto de 2018. Já foi keynote speaker de eventos em mais de 50 países e um dos seus livros está na prateleira do Presidente da República Popular da China.

Apresentará as suas previsões acerca da evolução tecnológica, particularmente em como o sistema bancário e financeiro pode tirar vantagem desta transformação, e que estratégias devem ser adoptadas pelas instituições que pretendem estar na vanguarda, assegurando a sua subsistência.

Esta intervenção despoletará o debate em torno das transformações no sector financeiro, a ser abordado nos painéis da tarde nas suas diversas frentes.

O terceiro painel terá o tema Visão da banca tradicional e análise de dados no novo paradigma de formação para o sector financeiro e será aberto por Nuno Sebastião, co-fundador e CEO da Feedzai. Terá como oradores Arlindo Oliveira, Presidente do Instituto Superior Técnico, Paula Panarra, Directora-Geral da Microsoft, Stephan Morais, da Indico Capital Partners e Miguel Alava da Amazon Web Services Southern Europe. Contará com os moderadores Pedro Pinto, da TVI, e Luís Barreto Xavier, da Abreu Advogados.

O quarto painel focar-se-á no tema da Sustainable Finance, no contexto das novas normativas comunitárias que irão entrar em vigor em breve. A preocupação com as alterações climáticas irá ter repercussões no sector financeiro e bancário com a entrada do factor “sustentabilidade” na avaliação de riscos. Os oradores que discutirão este tema serão: Sofia Santos, Sustainable and Conscious Economist, do Ministério do Ambiente; Isabel Ucha, Presidente da Euronext Lisboa; Mafalda Miranda Barbosa, Investigadora do Instituto Banca Bolsa e Seguros da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; Rafael Doménech, Responsável de Análise Macroeconómica do BBVA Research. Serão moderados por Filipe Alves, Director do Jornal Económico.

No último painel, com o título Visão estratégica da banca na Era “Open-Banking”, irão dar testemunho grandes figuras do sistema financeiro, tais como os CEOs dos bancos, Montepio, BBVA e Santander; o CEO da WhiteStar Asset Solutions, João Bugalho; Francisco Barbeira, Board Member do BPI; e José Fernández de Bilbao, Professor do IE Business School e Ex-Manager Ibérico do HSBC. A abertura estará a cargo de Catarina Cardoso, Directora-Geral da Associação Portuguesa de Bancos, e a moderação de António Costa, Fundador e Publisher do Jornal digital ECO.

Este evento contará com uma assistência diversificada, composta por académicos e profissionais do sector financeiro e bancário, empreendedores e alunos. Será também na partilha de experiências e conhecimento entre todos os intervenientes, bem como no estudo do mundo em constante transformação, que residirá a riqueza desta iniciativa.

Este artigo foi produzido em colaboração com a PSO Global.