Fórum para a Competitividade alerta para impacto da revisão das previsões económicas nas exportações

O Fórum para a Competitividade na sua publicação “Perspetivas Empresariais” do segundo trimestre, defende que, face ao trimestre anterior, verificou-se uma generalizada revisão em baixa das previsões económicas internacionais para 2019 e 2020, o que representa um risco para as exportações portuguesas.

A desaceleração sincronizada da economia mundial é um fator de risco. “Em relação ao trimestre anterior, verificou-se uma generalizada revisão em baixa das previsões económicas internacionais para 2019 e 2020, o que é um risco para as exportações portuguesas”, diz o Fórum.

Para 2019, o Fórum destaca os casos da zona euro (de 1,8% para 1,2%), da Alemanha (de 1,8% para 0,7%), de Itália (de 1,1% para 0,1%), Países Baixos (de 2,5% para 1,7%) e de Angola (de 3,1% para 0,4%). “Como nota positiva, registe-se que Espanha e a China não viram as suas previsões serem revistas em baixa”, lê-se no documento.

Para os economista do Fórum, os riscos principais continuam a ser as guerras comerciais e o Brexit, que poderão levar a novas revisões em baixa do crescimento económico ao longo de 2019.

O PIB deve desacelerar em 2019 e 2020. “É opinião unânime das diversas instituições que a economia portuguesa deverá desacelerar em 2019 e de novo em 2020 e 2021, em linha com o que se deverá passar na zona euro, em ambos os casos por razões do lado da oferta, porque a taxa de desemprego já está muito baixa. Do lado da procura, sobretudo externa, avolumam-se os riscos, quer de abrandamento natural quer motivado pelo eventual acentuar da guerra comercial em curso”, diz o Fórum para a Competitividade, liderado por Pedro Ferraz da Costa.

“Estamos a desacelerar para uma tendência de crescimento muito baixa, cerca de 1,5%, porque nada foi feito nos últimos três anos para a aumentar, muito pelo contrário”, constata o Fórum.

A economia portuguesa deve desacelerar de 2,1% em 2018 para entre 1,6% e 1,9% em 2019, “se excluirmos as previsões extremas”.

Para os economistas, apesar da subida da taxa de desemprego, de 6,7% para 6,8% no 1º trimestre de 2019, antecipamos que prossiga a queda deste indicador, embora a um ritmo inferior ao dos últimos anos.

O Fórum para a Competitividade lembra ainda que no 1º trimestre de 2019, diminuiu o endividamento das famílias e das empresas e “espera-se uma continuação da redução das dívidas, ainda que com um abrandamento face ao actual ritmo”.

Em termos sectoriais, as perspectivas de curto prazo deterioraram-se na construção, comércio e serviços, estabilizaram na indústria e melhoraram no turismo, constatou o Fórum.

A análise destaca que a metalurgia, metalomecânica e indústria dos moldes vão ter uma linha de seguros de créditos de 100 milhões de euros e setor da construção e obras públicas terá linha de seguro caução para obras no exterior também de 100 milhões de euros.

O Fórum prevê que estando ancorada na taxa de juro de depósitos do BCE, a Euribor a 6 meses tem espaço para prolongar as quedas. Assim o euro poderá assistir a uma modesta valorização durante o terceiro trimestre, estimam os economistas.

O Fórum antevê que o preço do petróleo deverá acabar o 3º trimestre de 2019 entre os 54 e os 60 dólares por barril e que o preço do gás natural deverá cair no 3º terceiro trimestre e recuperar no 4º trimestre.

Portugal versus Espanha

“Apesar de ter tido uma transição política para a democracia pacífica e ter evitado a disrupção económica que houve em Portugal, com as nacionalizações, Espanha não cresceu mais do que o nosso país entre 1973 e 1998”, refere a análise do Fórum para a Competitividade. No entanto, acrescentam, “a forma totalmente diferente como os dois Estados se preparam para o euro trouxe um crescimento robusto a Espanha e a estagnação a Portugal. Para corrigir isto, precisamos de fazer “benchmarking” com o nosso vizinho como o mínimo que temos que alcançar”, recomenda o Fórum.