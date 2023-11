Num contexto político muito particular, o propósito é transmitir medidas que os participantes entendem que poderiam estar contempladas no documento e assim auxiliar a preparação do orçamento seguinte.

10 Novembro 2023, 17h11

Fórum para a Competitividade e a AESE Business School vão juntar um conjunto de especialistas, empresários e antigos governantes para debater o Orçamento do Estado para 2024.

Em causa está o habitual debate sobre a matéria, de acordo com um comunicado divulgado pela AESE. O objetivo passa por propor e analisar medidas que os empresários consideram que deviam integrar aquele documento, com o propósito de contribuir para a preparação do próximo documento.

Num contexto particular, depois do anuncio do Presidente da República sobre a dissolução da Assembleia da República e as eleições antecipadas para 10 de março, a situação política vai entrar em cena nos vários painéis que estão nos planos.

O debate está agendado para terça-feira, dia 14 de novembro e vai ter lugar na AESE Business School, em Lisboa. A entrada é livre, mediante inscrição até dia 12.

Vão marcar presença nomes de relevo na política nacional, como é o caso do ex-ministro da Defesa Nacional e ex-ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros Luís Amado, o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Carlos Lobo, assim como a ex-deputada do CDS Cecília Meireles, entre outros.