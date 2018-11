Fosun: “As startups portuguesas são muito populares na China”

O vice-presidente da Fosun International Limited acredita que a presença na Web Summit tem ajudado a gerar mais oportunidades para os novos empresários e empreendedores, inclusive portugueses, que se têm tornado cada vez mais populares na China.

Ao Jornal Económico, Vincent Li mostrou-se otimista e lembrou a ligação que existe entre as duas economias com a presença em Macau: “São muito populares na China e é muito fácil para eles terem um contacto real com empresários chineses. São bem vindos”.

O stand da Fidelidade na Web Summit, no Pavilhão 2, tem tido uma média de 50 entradas no seu foguetão, onde empreendedores e jovens empresários tentam a sorte de ser ‘agarrados’ pela seguradora para aceleração em 2019. “O Protechting tem sido um parceiro estratégico do Web Summit há três anos. Temos trabalhado juntos de forma muito próxima e tem criado muitas oportunidades. Tem sido maravilhoso para nós, afirmou.

Em declarações ao jornal, o porta-voz da multinacional sediada em Xangai admite ainda novas parcerias na próxima edição, devido às mudanças que a iniciativa tem feito e à expansão além-fronteiras. “No próximo ano vai ser muito melhor. Ao início estávamos a estabelecer o programa, mas agora está melhor. Acredito que, juntamente com os nossos parceiros Hauck & Aufhauser e Luz Saúde iremos torná-lo muito melhor”

Entre as 10:30 e as 12:00 as seis startups que chegaram à última fase do programa irão fazer um pitch no Pavilhão 2 da Web Summit. Seguidamente, o presidente do grupo Fidelidade, Jorge Magalhães Correia, a presidente da comissão executiva da Luz Saúde, Isabel Vaz e Sandra Freimuth, da H&A, encerrarão a sessão com o anúncio dos premiados.

O Protechting 3.0 oferece às microempresas a possibilidade de receberem 10 mil euros de prémio monetário, participação de capital até 350 mil euros, hipótese de integração do negócio na Fidelidade, na Fosun e na Luz Saúde e workshops, aceleração na Beta-i, mentoria e networking.

A ‘versão 2018’ do Protechting teve a participação do banco alemão Hauck & Aufhauser e o reforço da presença da Luz Saúde no concurso. Este ano a iniciativa contou com ações internacionais de scouting durante a fase de candidaturas e vai agora apoiar projetos de healthtech, insurtech e fintech em Londres, São Paulo Silicon Valley.

Na edição anterior, a empresa portuguesa Bdeo, premiada a nível nacional, foi a vencedora da competição global, destacando-se entre um conjunto de 13 startups chinesas, norte-americanas, espanholas e italianas.