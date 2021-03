França aprova vacina da Astrazeneca para pessoas com mais de 65 anos

O governo francês diz que as pessoas com mais de 65 anos podem começar receber a vacina Covid-19 da AstraZeneca, revendo assim a sua posição sobre o assunto, segundo a “BBC”.

“Pessoas afetadas por comorbidades podem ser vacinadas com a vacina da AstraZeneca, incluindo as que tenham idades compreendidas entre 65 e 74 anos”, sublinhou o ministro da saúde da França, Olivier Veran. A mais recente posição contrária a decisão, tomada no mês passado, da aprovação o uso da vacina apenas para menores de 65 anos. Em janeiro, o presidente francês Emmanuel Macron assegurava que a vacina da AstraZeneca era “quase ineficaz” para grupos de idade mais avançada , uma afirmação fortemente rejeitada na época por funcionários e cientistas do Reino Unido.

O ministro da Saúde francês explicou que pessoas com doenças pré-existentes, como hipertensão ou diabetes, poderiam obter a vacina Oxford-AstraZeneca em consultórios médicos, hospitais e “dentro de poucos dias” nas farmácias. As pessoas com mais de 75 anos ainda não vão receber vacinas da Pfizer ou Moderna. Cerca de três milhões de pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina Covid-19 na França.

A vacina Oxford-AstraZeneca tem sido amplamente utilizada em todo o Reino Unido, mas vários países da União Europeia (UE), como é o caso da Alemanha, ainda a estão a limitar a atribuição desta vacina a pessoas com menos de 65 anos.

O órgão regulador de medicamentos da UE aprovou a vacina para todos os adultos, mas cabe a cada estado membro definir a sua própria política de implantação. Por exemplo, no Canadá foi desaconselhado a administração da vacina da AstraZeneca para maiores de 65 anos, ao afirmar que os dados de ensaios clínicos para essa faixa etária eram muito limitados.