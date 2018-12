França: oposição converge no pedido de eleições antecipadas

Marine Le Pen, líder da Frente Nacional e Jean-Luc Mélenchon, líder da França Insubmissa, pedem eleições antecipadas em França, na sequência dos distúrbios que estão a abalar o país há mais de duas semanas – e que tiveram o seu foco máximo este fim-de-semana em Paris.

Marine Le Pen pediu, em declarações à France 3, “a dissolução da Assembleia Nacional” e a “convocação de novas eleições legislativas”, tendo em conta a “gravidade desta crise política”, a única forma de “sair por cima” [desta situação] é “voltar às urnas”.

Por seu turno, Mélenchon diz que vai apresentar uma moção de censura para dissolver a Assembleia Nacional e desafia os restantes grupos parlamentares a aderirem à iniciativa.

“Espero que os socialistas apoiam a moção de censura, mas gostaria de contar com o maior número de grupos parlamentares possível”, apelou Mélenchon em declarações à BFM TV. O líder da França Insubmissa admitiu que os partidos à esquerda do En Marche (de Macron) não estão de acordo em muitas matérias, mas é possível que alinhem com uma moção de censura que abra as portas a novas eleições.

O presidente d’Os Republicanos (de Nicolas Sarkozy), Laurent Wauquiez, pediu ao executivo no domingo para “restabelecer a ordem” depois dos confrontos e desafiou o executivo de Macron a “dar a palavra aos franceses” num referendo.M