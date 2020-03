Francisco Sottomayor sai da Caixa para CEO da Norfin

Francisco Sottomayor saiu da Caixa Geral de Depósitos (CGD), onde era diretor de negócio imobiliário, para ser CEO da Norfin, substituindo, assim, João Brion Sanches, sócio fundador da sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário.

Além de CEO, acumulará também a função de responsável pela área de negócio imobiliário do Grupo Arrow Global em Portugal. Francisco Sottomayor assume os cargos a 1 de maio de 2020.

A Norfin é detida pelo Grupo Arrow Global.

Francisco Sottomayor foi responsável pela Gestão de Ativos da Parque Expo, empresa responsável pelo desenho e implementação do maior projeto integrado de regeneração urbana de Lisboa, hoje conhecido por Parque das Nações. Colaborou durante dez anos na CBRE Portugal, onde foi membro da comissão executiva e responsável pelo desenvolvimento do negócio de Development, tendo estado envolvido nos maiores negócios do setor imobiliário português da última década.

Francisco Sottomayor é jornalista de formação académica. É bacharel em Comunicação e Jornalismo pelo Instituto Português de Estudos Superiores, tendo frequentado o Programa Avançado de Gestão para Executivos da Católica Lisbon Business & Economics e é certificado em Gestão de Projetos pelo Project Management Institute.

“A entrada do Francisco na Norfin vem dar continuidade a mais de 20 anos de sucesso numa empresa única em Portugal, com uma equipa de profissionais com um enorme know-how sobre Imobiliário. É alguém que conhece muito bem o mercado imobiliário português, o que o torna um ativo muito importante para dar continuidade aos sucessos da Norfin”, considera João Bugalho, managing director de Operations & Asset Servicing da Arrow Global para o Sul da Europa e CEO da Whitestar Asset Solutions.

João Brion Sanches vai manter as funções de presidente do conselho de administração da Norfin, até ao final de 2020, tal como previsto aquando da aquisição, pelo Grupo Arrow Global, a 31 de dezembro de 2018.