Free Now vai juntar na mesma aplicação táxis, TVDE e trotinetes até junho

O grupo de origem alemã Free Now, dono da Kapten, trotinetes hive e táxis Free Now (antiga mytaxi), vai juntar na sua aplicação móvel homónima a sua oferta de táxi, táxi semi-privado (TVDE) e trotinetes. Depois de ter agregado a oferta das trotinetes Hive, a plataforma vai completar, “ainda na primeira metado do ano”, a integração da Kapten na app Free Now, foi esta quinta-feira anunciado.

A partir do momento em que a Free Now integrar na mesma aplicação móvel táxis, TVDE e trotinetes, tornar-se-á na primeira com os serviços de táxi e TVDE combinados.

Com a integração da Kapten na aplicação Free Now, o até aqui direto-geral da Kapten Portugal sobe para diretor-geral da Free Now Portugal – cargo até aqui ocupado por Pedro Pinto.

Esta integração surge no seguimento do rebranding da marca, iniciado em 2019. Em comunicado, a empresa garante querer “contribuir para uma cada vez melhor e mais completa oferta de mobilidade”.

“O futuro passa por adicionar mais serviços à app”, acrescenta a empresa.

Em novembro de 2019, durante a Web Summit, o Jornal Económico falou com o presidente executivo da Free Now, Marc Berg, que explicou que o objetivo da companhia para 2020 é o de agregar todos os serviços controlados pela Free Now numa única aplicação. A operação em Portugal não é exceção.

“Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, vamos começar a integrar serviços associados à Free Now”, disse então, referindo-se à operação global. “Por exemplo, vamos começar a integrar serviços de car-sharing com a nossa empresa de assistência técnica e serviços de mobilidade. No final do terceiro trimestre do próximo ano, queremos integrar transportes públicos”, explicou então.

Para Marc Berg, tendo em conta o crescimento do grupo Free Now nos últimos dois anos, a integração de vários serviços e ofertas na mesma aplicação é natural: “Somos hoje grandes o suficiente para alargar o âmbito da nossa plataforma”.

O grupo Free Now resulta de uma joint venture entre o grupo BMW e a Daimler. Atualmente, o grupo Free Now garante serviços de mobilidade de táxi e TVDE 18 mercados e serviços de micromobilidade (trotinete e bicicletas elétricas). O grupo Free Now está presente em 150 cidades europeias e da América do Sul.