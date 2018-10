Frio aumentou em 75% procura de aquecimentos

As descidas de temperatura verificadas entre os dias 27 e 28 de outubro fizeram ‘disparar’ em 75% a procura de produtos de aquecimento em Portugal. De acordo com um levantamento feito pelo departamento de Business Inteligence do KuantoKusta (KK), um dos canais de e-commerce portugueses, as lareiras elétricas, salamandras, aquecedores e ares-condicionados lideraram a lista dos produtos que maior procura registaram.

No que diz respeito à localização geográfica, as cidades de Vila Real (+1700%), Leiria (+585%) e Porto (+322%) foram aquelas que mais procuraram produtos de aquecimento.

Já no que toca ao perfil do procurador, o público feminino registou um aumento de 463% na procura de aquecedores e de 128% na procura por lareiras e salamandras.

“A procura por este tipo produtos é comum com a chegada do outono, mas a massa polar que atravessa o território de Portugal será a principal razão para este súbito aumento da procura”, revela esta terça-feira o departamento de Business Inteligence do KK.