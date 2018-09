Fujifilm Portugal escolhe a Madeira para promover nova câmara X-T3

Ler mais

A Fujifilm Portugal escolheu as paisagens da Madeira para promover a nova câmera mirrorles X-T3 equipada com um novo sensor BMP X-Trans CMOS 4 de 26 megapixels.

O equipamento foi anunciado a 6 de setembro, tendo sido lançado oficialmente em Portugal na passada quinta-feira, na Madeira, no mesmo dia em que foi disponibilizado no mercado mundial.

Para assinalar a entrada no mercado da nova máquina fotográfica da marca, foram convidados cinco instagramers que recolheram, na última semana, imagens em vários cenários da Madeira, uma iniciativa apoiada pela Associação de Promoção da Madeira (APM).

As fotografias serão divulgadas no instagram e cedidas à APM para uso promocional do destino Madeira. Para Roberto Santa Clara, diretor Executivo da Associação de Promoção, esta parceria com uma marca de “elevado prestígio” constitui uma oportunidade estratégica para promover o destino insular.

“Acresce sublinhar a importância desta iniciativa no processo de criação de conteúdos que é fundamental para a divulgação do destino que será certamente alavancada pelos instagramers convidados pela Fujifilm Portugal que, no seu conjunto, têm cerca de 300.000 seguidores”, refere Roberto Santa Clara.