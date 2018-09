Função Pública vai contratar 11.400 pessoas até 2019

Vão ser admitidos mais 11.400 funcionários públicos nos quadros do Estado até ao final de 2018 e durante o ano de 2019, revela o “Jornal de Notícias” (JN) na edição de sexta-feira, 21 de setembro. Uma intenção que já havia sido manifestada pelo Ministério das Finanças e que até o próprio primeiro-ministro, António Costa, referiu que “é mais importante contratar funcionários públicos do que aumentar os salários”.

No entanto, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) calculou os valores não só para avaliar o impacto da medida na despesa, mas também para saber quantos funcionários seriam, de facto, contratados para o Estado em 2018 e 2019.

Em relação ao aumento da despesa com o pessoal em 2018, devido à contratação de mais funcionários públicos, o valor previsto é de 107 milhões de euros. Segundo o Ministério das Finanças, o valor da despesa com aumento do número de efetivos sobe para os 111 milhões de euros.