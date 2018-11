Funchal aprova empréstimo de 7,5 milhões de euros com taxa de juro a 2,19%

O Município do Funchal aprovou a contratação de um empréstimo de 7,5 milhões de euros, com uma taxa de juro fixa de 2,19%, a 20 anos, à Caixa Geral de Depósitos (CGD). Esta decisão resulta do concurso lançado pela autarquia há cerca de dois meses ao qual foram convidadas cinco instituições de créditos.

“O empréstimo vai servir para financiar os investimentos do município em habitação social, infraestruturas da rede viária, e de saneamento básico e água potável”, explicou Miguel Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, ao abordar as conclusões da reunião camarária.

O autarca considerou que esta “taxa de juro fantástica” prova que o município tem “recuperado credibilidade” junto das entidades.

“A taxa de juro fantástica está em linha com o que o país paga na suas obrigações do tesouro e da dívida pública. Este é um atestar que o município é de confiança”, reforçou.

A reunião camarária aprovou ainda a alteração de peças processuais da Estação de tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Funchal e a adjudicação de trabalhos adicionais na conclusão das obras do Edifício Habitacional dos Viveiros no valor de 31 mil euros.