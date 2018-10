Funchal aprova pacote fiscal e devolve 1,9 milhões de euros aos munícipes do IRS

O Município do Funchal aprovou o pacote fiscal que define a taxa de derrama em 0,5%, uma taxa de 0,25% para a ocupação do espaço público municipal para as telecomunicações, e ainda a devolução de 30% da participação que o município teria direito no IRS, que se traduz numa verba de 1,9 milhões de euros que é devolvida às famílias do concelho.

Relativamente ao pacote fiscal, o CDS-PP acabou por aprova-lo, através do vereador Luís Miguel Rosa, que justificou este voto favorável tendo em conta o compromisso dos centristas com os madeirenses de “baixa fiscalidade”.

O PSD referiu que era necessário que a autarquia do Funchal fosse mais longe na devolução do IRS e extinguisse a taxa da derrama.

“A nossa proposta era de devolver à população 4% dos impostos. Aquilo que acontece é que este município só devolve 1,5%. Logo é uma opção política reter os impostos”, realçou Rubina Leal, vereadora do PSD.

A reunião camarária aprovou ainda o pacto de autarcas.

“É um pacto que inclui as questões climáticas e que vem em linha com o que vem sendo desenvolvido pelo município do Funchal. Nos indicadores do pacto de autarcas estamos bem cotados e esta revisão vem nos trazer uma responsabilidade acrescida na eficiência energética e na adaptação às alterações climáticas”, disse Miguel Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal.