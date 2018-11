Funchal associa-se à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos

O município do Funchal associou-se à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que se iniciou na passada segunda-feira e se prolonga até sexta-feira. Durante o evento serão realizadas várias atividades que pretendem sensibilizar a população para a importância de se reduzir a produção de resíduos.

Entre as atividades que serão desenvolvidas na Semana Europeia da prevenção de Resíduos estão um workshop dedicado à ‘Prevenção de Resíduos Perigosos’, que se vai realizar na Estação de Triagem e Transferência de Resíduos Sólidos do Funchal, que inclui também uma visita às instalações.

Durante o evento realiza-se também uma peça de teatro de fantoches e a campanha sob o título ‘Funchal Sem Beatas’, que pretende reduzir a produção de resíduos e cinzeiros.

“Estas são atividades inseridas no Plano de Educação Ambiental da Autarquia, e que foram preparadas para miúdos e graúdos, no sentido de envolver toda a população, num desígnio tão importante como a sensibilização para a gestão de resíduos e a implementação de medidas para reduzir a produção dos mesmos no nosso dia-a-dia”, referiu Idalina Perestrelo, vereadora com o pelouro do ambiente na Câmara Municipal do Funchal.