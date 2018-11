Funchal celebra dia internacional das cidades educadoras com adesão ao projeto educativo local

O Funchal vai celebrar o dia internacional das cidades educadores, esta sexta-feira, com a adesão ao projeto educativo local.

“O mote da comemoração será promover as parcerias entre os agentes educativos locais, materializando, através da entreajuda e da partilha de boas práticas, diversos projetos no âmbito educacional, naquele que é um dos propósitos mais carismáticos das Cidades Educadoras”, explicou Madalena Nunes, vereadora na Câmara Municipal do Funchal.

A plataforma, sob a qual vai ser construído este projecto educativo local, vai permitir a todos os agentes colocar os seus contributos para a área educativa.

“O Projeto Educativo Local pretende ser, sob a forma de uma plataforma dinâmica e agregadora, a sistematização desta construção plural e permanente, que todos os dias a Cidade oferece”, acrescentou a autarca.

Na sexta-feira vai ainda decorrer, pelas 10h00, a peça de teatro “Vem ser Herói”, do Grupo Aquarela, às 15h00, o hastear da bandeira das Cidades Educadoras nos Paços do Concelho, e uma conferência sob o tema ‘Do Vale à Montanha: distribuição de água no Funchal’.