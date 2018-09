Funchal com duas salas inovadoras no âmbito do programa de autonomia e flexibilização curricular

O Funchal beneficia de duas salas de aula inovadoras, localizadas na Escola EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, em Santa Maria Maior, e na Escola EB1/PE do Livramento, no Monte, no âmbito do programa de autonomia e flexibilização curricular do Ministério da Educação.

No início do ano escolar, o presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, referiu que este é um “momento de entusiasmo” no sentido de se “fazer tudo o que estiver ao alcance da comunidade” para que se possa proporcionar a “estas crianças possam aprender mais e melhor”, através da implementação destas salas inovadoras.

A implementação do projeto, explicou o autarca, implicou criar condições para que as salas de aula tivessem “novas lógicas de aprendizagem” em que se incluiu “a aquisição de novo mobiliário escolar” visto que o conceito “uma revolução até na forma como os alunos estão dispostos na sala, com novas estruturas e também novas tecnologias” os videoprojetores interativos, que “fazem com que qualquer superfície possa ser usada como um painel táctil, com potencialidades absolutamente desafiantes” no sentido de estimular as crianças.