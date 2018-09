Funchal compromete-se a ajudar AMI no apoio prestados aos regressados da Venezuela

O Município do Funchal prontificou-se a colaborar no esforço da Assistência Médica Internacional (AMI) vai desencadear na Região, no sentido de responder às necessidades emergentes que afetam os emigrantes proveniente da Venezuela.

A vereadora Madalena Nunes, com o pelouro do Desenvolvimento Social, na autarquia do Funchal, recebeu esta terça-feira Fernando Nobre, da AMI, para abordar os diversos projetos que a organização desenvolve na Madeira, em que se destaca a Porta Amiga, um projeto apoiado pelo município.

“As políticas sociais são a grande identidade do atual Executivo e que a Autarquia fez questão, desde a primeira hora, de associar-se a todos os parceiros locais, no sentido de combater a exclusão e a indiferença. A única forma de respondermos a estes problemas é com genuíno compromisso, empenho e trabalho em rede, e a AMI tem sido evidentemente um parceiro central na nossa estratégia”, referiu a autarca.

Fernando Nobre nesta reunião agradeceu os apoios prestados pelo município.