Funchal concentra 33% dos edifícios da Madeira

Ler mais

O Funchal concentra 31,7% dos edifícios da Madeira, de acordo com a Direcção Regional de Estatística (DREM).

A capital da Madeira é de longe o município que reúne a maior concentração de edifícios e casas da Região Autónoma. Se nos edifícios chega aos 31,7% nos alojamentos reforça essa percentagem para os 40,2%.

Em termos de edifícios segue-se santa cruz com 13,5% e 15,6% nos alojamentos.

Câmara de Lobos aparece no terceiro posto com 11,2% em termos de edifícios e 10,3% no alojamento.

Se compararmos os dados de 2017 com os de 2001 nota-se que o Funchal tem vindo a perder parte do seu domínio nestas áreas. nessa altura concentrava 33,2% dos edifícios na Madeira enquanto que os alojamentos ficavam nos 40,4%.

Por outro lado Santa Cruz tem vindo a aumentar a sua percentagem. Se em 2001 ficava nos 12,6% nos edifícios em 2017 chega aos 13,5% enquanto que nos alojamentos passou de 13% para os 15,6%.