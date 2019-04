Funchal continua a ser o motor económico da Região, destacou Miguel Gouveia

A cidade do Funchal tem sido um dos grandes motores económicos da Madeira, contribuindo com cerca de metade do emprego, das empresas criadas, e 74% do valor acrescentado bruto gerado pela Região, afirmou Miguel Gouveia, vice-presidente da autarquia, na abertura do Fórum Económico do Funchal que se realiza no Teatro Municipal Baltazar Dias, organizado pelo Jornal Económico/Económico Madeira e pelo Município do Funchal.

“O Funchal assume um papel de liderança de medidas promotoras do aumento da qualidade de vida, levando ao desenvolvimento económico”, disse Miguel Gouveia.

Entre as medidas aplicadas pelo município do Funchal esteve a diminuição do IMI para a taxa mínima, a devolução de 30% da parte que o município recebe no IRS, a identificação de áreas de reabilitação urbana, revisão do PDM, a estratégia municipal para o turismo, os apoios para dinamização económica, o apoio ao comércio tradicional e local, o balcão do investidor, o guia do investidor, salientou o autarca.

Durante a sessão de abertura, Miguel Gouveia, sublinhou que todas estas “transformações económicas”, que a Madeira e o Funchal, sofreram ao longo do tempo, “não aconteceram livres de dor”, mas os madeirenses sempre “conseguiram graças ao espírito inventivo e à intransigente defesa dos interesses da Região”.

Miguel Gouveia defendeu ainda que as cidades “necessitam de ter capacidade de resiliência e de reinvenção” para ultrapassarem as dificuldades com que se deparam. O autarca acrescentou que a Madeira gera 3,9 mil milhões de euros anuais de valor acrescentado, onde contribuem setores como o comércio e turismo.