Funchal desenvolve 170 iniciativas culturais até junho de 2019

O Funchal vai receber 170 iniciativas culturais, entre outubro de 2018 e junho de 2019, anunciou Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, durante o lançamento da primeira agenda dos Serviços Educativos Culturais da autarquia.

“Desenvolvemos, pela primeira vez, um planeamento anual para os nossos serviços educativos de índole cultural, divididos por cinco espaços da Câmara Municipal do Funchal, nomeadamente o Teatro Municipal, os Paços do Concelho, o Museu A Cidade do Açúcar, a Biblioteca Municipal e o Museu Henrique e Francisco Franco”, disse Cafôfo, durante o lançamento da agenda dos serviços educativos culturais.

Nesta apresentação o autarca salientou a importância do município continuar a “reforçar as parcerias” com os estabelecimentos de ensino do concelho através do uso dos espaços camarários.

A agenda inclui uma programação com 170 actividades que visam “contribuam para a formação dos alunos”, referiu Cafôfo. O autarca disse ainda que com esta agenda espera poder trazer “valor acrescentado” na área da educação não formal que vá para além dos muros da escola.