Funchal divulga programa para gestão doméstica e familiar

A autarquia do Funchal apresentou a terceira edição do programa ReCriando Lares, uma iniciativa que visa auxiliar os munícipes, dos bairros sociais, em áreas como a nutrição, educação parental, e a gestão do orçamento familiar.

O programa conta com um auxílio de uma equipa que tem como função “acompanhar a evolução dos utentes” e contribuir para “potenciar resultados visíveis” em áreas como a comportamental, no enquadramento social e na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, explicou Madalena Nunes, vereadora na Câmara Municipal do Funchal, na apresentação do projeto ReCriando Lares.

“O nosso objetivo é conseguirmos ter um impacto real junto dos nossos munícipes, fornecendo ferramentas que influenciem positivamente a sua qualidade de vida”, realçou a autarca.

Este projeto tem a duração de oito meses sendo que seis deles são de componente teórico-práctica e os restantes são para acompanhamento individualizado das famílias apoiadas neste projeto.