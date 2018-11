Funchal já alocou 1,4 milhões de euros para reabilitação da rede viária municipal

O Funchal já gastou 1,4 milhões de euros na rede viária municipal, tendo abrangido 22 intervenções e quase 19 km de estradas, nos últimos três anos, diz a autarquia. A repavimentação mais recente é na Estrada dos Álamos.

“Colmatar as assimetrias que ainda existem no concelho tem sido uma das grandes prioridades do Executivo Municipal”, disse Miguel Gouveia, vice-presidente da autarquia.

Para o autarca os resultados dessas intervenções são visíveis através de “uma maior capacidade de resposta aos fluxos de movimentação urbana, central ou até nas periferias” e ainda na “segurança acrescida na mobilidade e a maior sustentabilidade” das estradas municipais.

A intervenção na Estrada dos Álamos vai implicar o condicionamento do trânsito, entre a rotunda do Centro de Saúde de Santo António e a rotunda da Igreja dos Álamos.