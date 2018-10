Funchal mostra disponibilidade em colaborar com plataforma de refugiados

O Município do Funchal mostrou disponibilidade em colaborar com a plataforma de refugiados. Esta intenção ficou demonstrada por Miguel Gouveia, vice-presidente da Autarquia do Funchal, durante uma reunião com Rui Marques, coordenador do projeto.

Entre os assuntos discutidos esteve a integração daqueles que regressam da Venezuela, à Madeira, referiu Miguel Gouveia, que destacou ainda a importância das associações civis na mobilização e apoio a estas pessoas.

A plataforma de apoio aos refugiados tem como objetivo apoiar cidadãos que estejam envolvidas em movimentos migratórios forçado e foi distinguida nos ‘Prémios do Cidadão Europeu 2017’, do Parlamento Europeu, pelo contributo que tem dado na integração entre os povos.