Funchal recebe distinção de ‘Município Mais Azul’

O Funchal foi eleito como ‘Município Mais Azul’ pelo desempenho que obteve em atividades de educação ambiental, desenvolvidos na última época balnear. A distinção é da Associação Bandeira Azul da Europa e da Agência Portuguesa do Ambiente.

“O prémio demonstra o compromisso, empenho e criatividade do Município na realização de atividades de educação ambiental, para todas as idades, nas nossas praias”, salientou, Idalina Perestrelo, vereadora na Câmara Municipal do Funchal.

A autarca referiu que o trabalho na área ambiental tem sido uma aposta do executivo e que os prémios recebidos neste âmbito “são um indicador que prezamos bastante” e que o objetivo passa por “sempre aumentar a qualidade de vida” da cidade.