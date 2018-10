Funchal vai digitalizar arquivo municipal

A autarquia do Funchal vai apostar na digitalização do arquivo municipal. Para esse efeito adquiriu dois equipamentos de digitalização e impressão de pequeno e grande formato. Esta modernização vai custar 158 mil euros.

“Esta é mais uma medida que vai ao encontro da estratégia de modernização administrativa da Autarquia. O investimento visa simplificar processos burocráticos e salvaguardar a autenticidade documental num sistema de informação de qualidade”, explicou Miguel Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal.

A intenção do município passa por ter “um sistema administrativo integrado funcional”, clarificou o autarca, que permita “operar em rede com os vários espaços municipais” e assegurar a salvaguarda o património do município.