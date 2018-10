Funchal vai lançar quatro intervenções para substituir redes de água de fibrocimento em 2019

Ler mais

O município do Funchal já tem em curso várias intervenções com vista à substituição de redes de água potável, de fibrocimento, no concelho. Em 2018 vai ser lançada uma obra para substituir a rede de água potável no Caminho de São Roque e em 2019 estão programadas mais quatro intervenções.

As obras que estão em curso, para substituir as redes de água, em fibrocimento incluem as freguesias de Santo António, São Martinho, São Roque e Monte, numa extensão global de 10,5 quilómetros.

O lançamento de novas obras vai decorrer de forma faseada estando programadas pelo menos mais cinco intervenções até 2019.

Miguel Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, explica que a renovação destas condutas são um grande foco tendo em conta a sua “fragilidade e degradação” acrescentando que o objetivo passe por assegurar uma “maior fiabilidade” destas redes a médio e longo prazo.

A primeira fase de intervenção começou no Caminho da Terra Chã, em Santo António, com prolongamento até o Caminho de Santo António, através do Caminho do Ribeirinho, tendo um custo de 226 mil euros, sendo um projecto cofinanciado pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), e vai chegar a cerca de 200 ligações domiciliárias.

Quanto às cinco novas intervenções na rede de água, uma delas vai realizar-se em 2018, com a substituição da rede pública de água potável no Caminho de São Roque, e as restantes estão programadas para 2019, e incluem os Caminhos da Penteada e da Azinhaga, o Caminho da Casa Branca e o Caminho de São Martinho e os Caminhos da Lombada e das Babosas.

A substituição das redes de fibrocimento salienta Miguel Gouveia, tem uma “relevância substancial” no que diz respeito à saúde pública.

“Estamos a potenciar uma cidade cada vez mais vigorosa, assegurando aquilo que de mais básico existe no quotidiano dos nossos munícipes e das suas necessidades diárias, que é a sua qualidade de vida na água e no saneamento básico”, sublinhou o autarca.