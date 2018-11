Fundação “La Caixa” lança concurso de projetos de investigação em saúde

Têm prioridade os projetos nas seguintes áreas temáticas: Neurociências; Oncologia; Doenças cardiovasculares e metabólicas relacionadas; Doenças infeciosas e Tecnologias facilitadoras nas áreas temáticas anteriores.

A Fundação ”la Caixa” lançou este mês a segunda edição do concurso para projetos de investigação em biomedicina e saúde, que tem o objetivo de identificar e impulsionar as iniciativas mais promissoras, de maior excelência científica e valor potencial e impacto social. Têm prioridade os projetos nas seguintes áreas temáticas: Neurociências; Oncologia; Doenças cardiovasculares e metabólicas relacionadas; Doenças infeciosas e Tecnologias facilitadoras nas áreas temáticas anteriores.

Nesta segunda edição, as propostas de projeto, com um máximo de três anos de execução, podem ser:

a) Individuais, apresentadas por uma única Instituição de Investigação. Podem receber apoios até um máximo de 500 000 €.

b) Em consórcios de investigação, apresentados por, no mínimo, duas Instituições de Investigação. Podem receber apoios até um máximo de 1 000 000 €.

A primeira edição do concurso recebeu 167 candidaturas de Portugal e selecionou oito projectos vencedores, que receberão um apoio de cerca de cinco milhões de euros. Os projetos vencedores da primeira edição, divulgados no passado mês de julho, abrangem um amplo espectro de disciplinas, incluindo a análise da base neurológica da depressão para obter novas terapias, novos tratamentos para erradicar a malária e novos tratamentos para a insuficiência cardíaca.

Os projetos para este segunda edição podem ser apresentados até ao dia 15 de janeiro de 2019 e os resultados serão divulgados em julho de 2019.

