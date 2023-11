A Fundação Repsol e a Nova School of Business & Economics assinaram um protocolo para a iniciativa “Towards Net-Zero Cities” focada no papel das cidades na transição energética e “na evolução do caminho para a descarbonização em meios urbanos, que integrará a rede de cátedras sobre transição energética, promovidas pela Fundação Repsol”.

12 Novembro 2023, 00h19

Através desta nova iniciativa analisar-se-á, estudar-se-á e dar-se-á a conhecer os conceitos mais relevantes relacionados com a descarbonização das cidades, como peça chave para avançar para uma sociedade sustentável e resiliente perante as alterações climáticas.

A nova iniciativa integra-se na rede de cátedras da Fundação Repsol, sendo a sexta universidade com a qual colabora e a primeira em Portugal.

A Fundação Repsol conta com uma rede de cátedras em Universidades com temáticas como mobilidade sustentável, descarbonização da indústria, economia circular ou hidrogénio.

O presidente da Repsol, Antonio Brufau, afirmou que, “se queremos implementar um novo modelo eficiente, inteligente, e próximo das pessoas, nas cidades do futuro, devemos colocar a tónica, e guiar-nos por uma ideia-chave: a de uma transição energética construída através dos pontos fortes da indústria, apoiada na tecnologia e na ciência e que não exclua, nem setores, nem tecnologias”.

A apresentação teve lugar esta sexta-feira no Grande Auditório Jerónimo Martins, na Nova SBE em Carcavelos, e contou com a presença do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, da ministra de Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, do presidente da Repsol, Antonio Brufau, do dean da Nova SBE, Pedro Oliveira, e ainda os presidentes das Câmaras Municipais de Cascais (Carlos Carreiras), de Lisboa (Carlos Moedas), do Porto (Rui Moreira da Silva) e de Matosinhos (Luísa Salgueiro).