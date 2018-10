Fundador da Nike doa ações no valor de mil milhões de dólares a uma organização de caridade

É a mais recente iniciativa de filantropia de Phil Knight, com 80 anos de idade, fundador e presidente emérito da Nike, empresa norte-americana de equipamentos desportivos. Esta semana, Knight doou 12 milhões de ações da Nike a uma organização de caridade (não identificada) que é dirigida pelo próprio e a sua esposa, segundo noticia a Bloomberg. As ações entregues têm um valor total de cerca de mil milhões de dólares.

Nos últimos anos, o casal já tinha doado centenas de milhões de dólares às universidades de Oregon e Stanford. Desta vez doam uma quantia muito superior a uma organização de caridade. As ações doadas representam cerca de 0,7% do capital social da Nike e 3,1% da fortuna pessoal de Knight, de acordo com o “Índice de Bilionários” da Bloomberg, um ranking das 500 pessoas mais ricas do mundo.