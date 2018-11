A plataforma de mobilidade Taxify escolheu seis jovens com uma ideia tecnológica inovadora para ser ouvida por Markus Villig, fundador, durante uma viagem de carro aquando da Web Summit. Markus Villig sentou-se com os empresários no banco de trás e ouviu os vários pitch.

A Breadfast, startup de distribuição de pequenos-almoços ao domicílio, foi a escolhida para vencedora do Taxify Backseat Pitch. Assista aqui ao desafio das startups.