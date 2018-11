Fundo Ambiental apoia investimentos na descarbonização da logística

O Fundo Ambiental vai apoiar com 862 mil euros os 22 projetos selecionados no âmbito do programa ‘Logística Descarbonizada e Economia Circular, para mercados tradicionais de frescos”.

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, vai presidir amanhã, dia 20 de novembro, à cerimónia de assinatura dos respetivos contratos, no Convento do Carmo, em Torres Novas, num evento em que vai participar também o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes.

“O Fundo Ambiental apoiará com 862 mil euros os 22 projetos selecionados, o que permitirá aos promotores investimentos de mais de um milhão de euros em projetos de redução de impactos ambientais gerados pela atividade conexa ao mercado municipal e de descarbonização da logística de fornecimento e entrega de produtos frescos”, destaca um comunicado do Ministério do Ambiente.

O mesmo documento acrescenta que “as candidaturas aprovadas abrangem ainda medidas de redução do desperdício alimentar, com políticas de controlo de excedentes e de reaproveitamento para a população mais carenciada”.

O Fundo Ambiental, criado em 2016 a partir de quatro outros fundos geridos pelo Ministério do Ambiente, tem por finalidade apoiar políticas para a prossecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável, contribuindo para o cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais, designadamente os relativos às alterações climáticas, aos recursos hídricos, aos resíduos e à conservação da natureza e da biodiversidade.