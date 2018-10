Fundo Azul aprova projetos de 1,9 milhões de euros

O Fundo Azul aprovou 1,9 milhões de euros a distribuir por cinco projetos selecionados na tipologia de desenvolvimento da economia do mar, “com o objetivo de estimular a emergência de uma nova geração de empreendedores do mar (‘start-ups’, PME e empresas) criadora de oportunidades inovadoras de negócio, rentáveis e sustentáveis”.

Segundo o comunicado do Ministério do Mar, “o pagamento dos financiamentos será atribuído até ao final do corrente ano”.

De acordo com esse documento, na totalidade, as cinco candidaturas aprovadas irão receber um valor de 1.891.149 euros, correspondente a uma taxa de comparticipação média de 80,6% do investimento total.

Através dos projetos agora financiados, pretende-se atingir vários objetivos, como a criação de novos negócios focados na aplicação de recursos biológicos marinhos geradores de novos produtos competitivos e na aplicação da indústria 4.0 nos sistemas de gestão, controlo, monitorização e de apoio à biotecnologia azul; e a promoção de novos modelos de negócio sustentáveis, através da criação de soluções e tecnologias que mitiguem o impacto ambiental da navegação e transporte marítimo e que promovam as energias renováveis, eficiência energética e economia circular do mar.

Segundo o Ministério do Mar, outra meta que se pretende alcançar com o financiamento destes cinco projetos por parte do Fundo Azul é a criação de novos modelos de negócio de educação e literacia do oceano com o objetivo de formar agentes com competências técnicas e consciencialização ambiental, com vista ao desenvolvimento de uma economia do oceano inovadora e sustentável.

“O Programa do XXI Governo Constitucional definiu o Mar como uma das suas prioridades políticas, atribuindo à Ministra do Mar a responsabilidade de implementar uma estratégia transversal que materialize esse desígnio, com o intuito de gerar riqueza e emprego, assente num modelo sustentável. Nesse sentido, foi criado o Fundo Azul com a principal finalidade de financiar a economia do mar”, destaca um comunicado do Ministério do Mar.

Segundo este documento, “até ao momento, foram publicados sete editais do Fundo Azul, o último dos quais a 11 de outubro, visando o apoio a estudos de investigação e desenvolvimento científico e tecnológico para as novas áreas emergentes da Economia do Mar (aberto em contínuo)”.

“O Fundo Azul recebeu um total de 205 candidaturas, estando prevista a conclusão da aprovação dos editais até ao final do corrente ano”, conclui o referido comunicado do Ministério do Mar.