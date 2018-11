Fundo da globalização vai dar 4,7 milhões de euros a Portugal

O Estado português vai receber 4,7 milhões de euros do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEAG), noticia o “Público” esta segunda-feira. A verba destina-se à formação e integração no mercado de trabalho de 1.460 jovens e antigos trabalhadores da indústria do vestuário.

O valor atribuído a Portugal corresponde a um projeto que o Estado submeteu à FEAG. O projeto tem um custo total de 7,7 milhões de euros, sendo que mais de metade é garantido pela FEAG. Há sete anos que Portugal não se candidatava a este fundo, com um projeto que irá garantir o maior apoio de sempre concedido ao país.

O projeto garantirá 4,3 milhões de euros a medidas de transição para o mercado de trabalho e ao empreendedorismo e os restantes 3,4 milhões de euros serão aplicados em medidas de formação.

A intenção do Estado é melhorar algumas das intervenções que o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) já faz junto dos desempregados, desenvolvendo mais as empresas e valorizando os cursos de aprendizagem.