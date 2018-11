Fundo de 55 milhões de euros para inovação social vai ser apresentado na Web Summit

O novo fundo de investimento público de 55 milhões de euros para a Inovação Social vai ser oficialmente apresentado na conferência tecnológica Web Summit na próxima quarta-feira, dia 7 de novembro.

A criação deste Fundo para a Inovação Social (FIS), que funciona com duas linhas de financiamento – FIS Crédito e FIS Capital -, foi aprovada a 15 de março pelo Conselho de Ministros. A sua apresentação oficial, que se realiza por volta das 14:30 no expositor da Startup Portugal, estará a cargo do presidente da Portugal Inovação Social, Filipe Almeida, e contará ainda com o discurso da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques.

Os projetos financiados serão iniciativas de inovação e de empreendedorismo social (IIES), que apresentem respostas inovadoras a problemas sociais, que se distingam das respostas tradicionais. Trata-se de produtos e serviços que se destacam pelo potencial de impacto social e pela sustentabilidade financeira, que serão validados pela Estrutura de Missão Portugal Inovação Social como IIES.

O fundo vai ser operacionalizado através de dívida e capital: a vertente de dívida é destinada a Entidades da Economia Social, nomeadamente associações, mutualidades e fundações, e aA vertente de capital e quase capital é destinada a PME.