Fundo de pensões das Forças Armadas turcas é o novo dono da Cimpor

O fundo de pensões das Forças Armadas é o dono da OYAK, que hoje anunciou a compra da operação da Cimpor em Portugal e em Cabo Verde ao grupo brasileiro InterCement (Camargo Corrêa).

Este fundo de pensões tem neste momento cerca de 300 mil subscritores, militares turcos.

O negócio hoje anunciado deverá ter rondado os 700 milhões de euros, de acordo com informações veiculada pela agência noticiosa Reuters, a partir de São Paulo, Brasil.

Na operação, poderá também estar envolvida a TCC – Taiwan Cement Corporation, cimenteira de Taiwan (Formosa), que anunciou, também hoje, que deverá investir até cerca de mil milhões de euro para criar uma ‘joint-venture’ com a OYAK, provisoriamente designada Dutch TCC Holdings.

Nesta ‘joint-venture’, a TCC deterá 40% e a OYAK os restantes 60% do capital.

Esta será a forma de a TCC sair pela primeira vez do continente asiático, aproveitando a posição e as perspetivas de expansão da OYAK na bacia mediterrânica, agora reforçadas com a compra da Cimpor.

Uma das razões para este movimento de internacionalização da TCC é o arrefecimento do mercado chinês.

Por seu turno, a OYAK detém uma quota de 16% no mercado cimenteiro turco, gerindo seis cimenteiras, cinco das quais cotadas na bolsa turca.

A capacidade de produção anual de cimento (clínquer) é de 11,3 milhões de toneladas, tendo no ano passado registado vendas de 11 milhões de toneladas.

O mercado cimenteiro turco é o 4º maior consumidor mundial e o 5º maior exportador.

A compra da Cimpor é também a primeira experiência da OYAK fora da Turquia no setor dos cimentos.

Além dos cimentos, a OYAK, com sede na capital turca, Ancara, tem também interesses noutros setores de atividade como o automóvel, metalúrgico, papel, mineiro, logística, finanças, energia e químico.

O conglomerado, criado a 1 de março de 1961, emprega 29 mil funcionários.