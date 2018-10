Fundo de Resolução com 250 milhões de receitas em 2018

O Fundo de Resolução estima chegar ao final do ano com receitas de cerca de 250 milhões de euros, fruto essencialmente das contribuições diretas das instituições participantes e da receita proveniente da contribuição sobre o setor bancário (imposto da banca), segundo revelou fonte próxima do processo ao Jornal Económico.

Mas este valor ainda servirá para cobrir as despesas com comissões e juros de empréstimos anteriores (contraídos para financiamento da medida de resolução aplicada ao BES e das medidas de resolução aplicadas ao Banif) e que o Fundo está obrigado a pagar. Pelo que a estimativa é que em 2018 o Fundo de Resolução conte com uma receita líquida, depois de pagar juros, que oscilará entre os 150 milhões e os 175 milhões de euros.

Este é o valor que o Fundo terá disponível em recursos próprios para injetar no Novo Banco, que admitiu recentemente ter de voltar a recorrer em 2019, ao Mecanismo de Capital Contingente para se recapitalizar. Segundo o relatório e contas do Novo Banco do semestre, “está contabilizado em outras reservas e resultados transitados o valor apurado a essa data quanto ao montante a receber em 2019, ao abrigo do Mecanismo de Capital Contingente celebrado com o Fundo de Resolução, de 726,369 milhões de euros”.

Tendo em conta as estimativas de receitas do Fundo de Resolução, e uma vez que dificilmente o Fundo conseguirá emitir dívida no mercado para se financiar, o Estado será chamado a emprestar entre 551,4 milhões e 576,4 milhões ao Fundo de Resolução nacional. Isto num cenário em que se confirme que o Fundo de Resolução injetará os 726,4 milhões previstos pelo Novo Banco no relatório e contas de junho. Se for esse o valor final das necessidades de capital do Novo Banco, o Estado é chamado a fazer um empréstimo ao Fundo de Resolução em 2019 superior ao que fez em 2018, altura em que o Fundo, como não tinha capital para cobrir a totalidade da injeção requerida pelo Novo Banco (de 791,7 milhões), pediu ao Estado um empréstimo de 450 milhões de euros.

Recorde-se que o Mecanismo de Capital Contingente (Contingent Capital Agreement – CCA), obriga o Fundo de Resolução, enquanto acionista do Novo Banco, a realizar pagamentos no caso de se materializarem certas condições cumulativas, relacionadas com o desempenho de um conjunto delimitado de ativos e com a evolução dos níveis de capital.

Impacto no défice de 2019

Tal como explicou Mário Centeno no início deste ano, é a efetivação da injeção de capital que é contabilizada no défice, logo é pela totalidade do montante injetado e não pelo saldo líquido entre receitas e pagamentos do Fundo que o défice orçamental é afetado. Isto porque o Fundo de Resolução faz parte das entidades reclassificadas no perímetro da Administração Pública.

Segundo o “Jornal de Negócios”, o impacto máximo no défice será de 0,35 pontos percentuais, o que compara com o último impacto de 0,4 pontos percentuais no OE de 2018. Mas o Jornal Económico sabe que a estimativa do Governo aponta para um montante a ser pedido pelo Novo Banco ao Fundo de Resolução inferior aos 726,4 milhões inscritos no relatório semestral. Ou seja, o que se espera é que o valor final pedido pelo banco ao Fundo seja inferior, pois esse valor dependerá das exigências de capital que o BCE fará ao Novo Banco no âmbito do exercício SREP, que ocorrerá em novembro. Pois, desta vez, são as maiores exigências de capital regulatório que justificam este montante de capital em falta no valor de 726,4 milhões. O valor final que o Novo Banco está a contar pedir este ano ao Fundo de Resolução, e receber em 2019, vai depender da atividade do banco e dos exames a que vai ser submetido na segunda metade do ano. O relatório e contas do Novo Banco esclarece que “este valor depende, à data de cada balanço, das perdas ocorridas e dos rácios regulamentares em vigor”.

Em resposta às perguntas do Jornal Económico, o Ministério das Finanças recorda que “depois de aprovado o relatório e contas relativo ao exercício de 2018, o Novo Banco pode dirigir um pedido de pagamento ao Fundo de Resolução ao abrigo do Acordo de Capitalização Contingente, à semelhança do que aconteceu este ano”. Mas, que depois caberá “ao FdR verificar se estão criadas as condições que determinam o referido pagamento e obter elementos para confirmar o valor em causa, através de contributos da Comissão de Acompanhamento do Novo Banco, do Agente de Verificação e, também, das análises do Banco de Portugal. Feita esta validação, o FdR deve, em primeiro lugar, disponibilizar os seus recursos próprios e, em segundo lugar, avaliar a possibilidade de um financiamento de mercado. Se persistirem necessidades financeiras, o FdR pode pedir um empréstimo ao Estado”, diz o Ministério.

O Fundo, que é liderado por Luís Máximo dos Santos (do Banco de Portugal), por Pedro Ventura (administrador nomeado pelo Ministério das Finanças) e por Ana Perestrelo de Oliveira (que foi designada por acordo entre as Finanças e o BdP) tem como “Recursos Próprios” as contribuições diretas das instituições participantes; a receita proveniente da contribuição sobre o setor bancário; os ganhos e perdas de medidas de resolução; os resultados retidos de anos anteriores e o resultado líquido apurado no período.

Em 2017, as contribuições recebidas pelo Fundo de Resolução, provenientes, direta ou indiretamente, do setor bancário, ascenderam a 219 milhões de euros. O que inclui o valor do reconhecimento da receita proveniente da contribuição sobre o setor bancário relativa a 2017, de 170,5 milhões, e que foi recebida pelo Estado e totalmente entregue ao Fundo de Resolução; e o recebimento das contribuições diretas, periódicas e anuais relativas a 2017, que foi de 48,1 milhões.

No fim do ano, o resultado líquido do Fundo foi negativo em 104,4 milhões.