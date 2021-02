Fundo do BTG está em negociações exclusivas para compra da maioria da fibra da Oi

Um fundo de private equity gerido pelo Banco BTG Pactual está em negociações exclusivas para adquirir a unidade de fibra ótica da operadora brasileira de telecomunicações Oi, onde a portuguesa Pharol é acionista com cerca de 5%.

A Oi, em processo de recuperação judicial, quer vender até 51% da sua subsidiária UPI InfraCo, avaliada em pelo menos 20 mil milhões de reais (3,1 mil milhões de euros). Com essa finalidade, a operadora de telecomunicações brasileira assinou ontem um contrato de exclusividade com o FIP Economia Real, o fundo de infraestrutura gerido pelo BTG Pactual e que está à frente de um grupo de investidores interessados em comprar a rede de fibra óptica da Oi. O fundo tem 30 dias, e mais 30 dias se necessário, em negociações exclusivas.

A Pharol comunicou esta sexta-feira ao mercado que, “tendo em vista as condições da oferta vinculativa para aquisição parcial da UPI InfraCo, apresentada conjuntamente pela Globenet Cabos Submarinos, pelo BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e outros fundos de investimento geridos ou controlados por sociedades integrantes do Grupo BTG (proponentes)”, a Oi celebrou, nesta data, “um acordo de exclusividade com as proponentes, por um período de tempo limitado, com o objetivo de negociar exclusivamente com as proponentes os termos e condições, bem como os documentos e anexos relativos à Oferta”.

O acordo visa garantir a segurança e celeridade às negociações em curso entre as partes e permitir que, caso sejam satisfatoriamente finalizadas as condições e documentos entre as partes, a Oi tenha condições de garantir às proponentes o direito de cobrir (right to top) outras propostas recebidas no processo competitivo de alienação da UPI InfraCo.

O acordo tem vigência inicial até o dia 6 de março de 2021 e será renovado automaticamente por mais um período de 30 dias, salvo se houver manifestação em contrário por qualquer das partes.