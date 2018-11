Fundos comunitários para a reabilitação urbana vão financiar residências universitárias

O Governo quer utilizar fundos comunitários destinados à reabilitação urbana para acelerar o plano de aumento da oferta de alojamento no ensino superior. A medida foi anunciada esta quarta-feira, na audiência sobre o Orçamento do Estado para 2019, pelo ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, que promete mais esclarecimentos “até ao final do ano”, avança o jornal “Público”.

O Ministério tutelado por Manuel Heitor está a estudar a possibilidade de recorrer ao Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbana (IFFRU), destinado à reabilitação, para financiar o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior. Esta possibilidade junta-se a outra forma de financiamento – o recurso ao Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado, gerido pela empresa pública Fundiestamo – anunciada em maio, mas que teve até agora pouca adesão.

A ideia é criar mais duas mil novas camas até 2021. Um estudo revelado a semana passada pelo Ministério da Educação mostra que as residências de estudantes existentes têm apenas camas para cobrir 13,5% do universo total de alunos deslocados.