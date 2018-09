Fusão da Barrick e Randgold vai criar a maior mineira de ouro do mundo

A notícia é avançada, esta segunda-feira, pelo Financial Times. A empresa resultante da fusão destas duas mineiras será cotada em Toronto e em Nova Iorque e vai produzir 6,5 milhões de onças de ouro por ano, tornando-se na maior do mundo.

A operação avalia as ações da Randgold em 49 libras, a cotação de fecho da empresa na última sexta-feira. Para além do preço oferecido, a Barrick oferece 6,128 das suas ações por cada ação da Randgold. Os acionistas da Rangold vão controlar 33,4% do capital da nova empresa. O restante capital será detido pelos acionistas da Barrick.

“Temos sempre reservas quando personalidades ‘alfa’ assumem a liderança conjunta de uma empresa”, apontam os analistas da Investec, citados pelo Financial Times. “A Randgold tem a agilidade de uma empresa menor e mais jovem, enquanto a Barrick tem a infra-estrutura e o alcance global de uma grande empresa”, acrescentou John Thornton, presidente da Barrick.