Fusão de sindicatos dos bancários recusada pelo SBN

“Não existem razões e condições suficientes para a extinção do Sindicato dos Bancários do Norte (SBN) e a sua integração num Sindicato Nacional”, pode ler-se no comunicado do SBN que revela que 98% dos associados afetos ao Sindicato dos Bancários do Norte (SBN) recusaram, em Assembleia Geral Extraordinária, participar no processo de criação de um Sindicato Nacional que conduziria à extinção do SBN. Este resultado confirma a notícia avançada hoje pelo ‘Jornal Económico’ em que Mário Mourão, presidente do Sindicato, antecipava o chumbo: “Os nossos sócios vão dizer não à fusão dos sindicatos dos bancários”.

“Assistimos a uma participação e a uma forte mobilização neste ato de consulta. Os resultados obtidos servem para legitimar a decisão da atual Direção de não fazer parte deste processo por não estarem criadas as condições mínimas para nos mantermos no caminho da unificação”, afirma Mário Mourão, presidente do SBN, em comunicado.

A participação dos associados que votaram presencialmente foi de 43,7% (número que excede atos similares até agora realizados, de acordo com o Sindicato dos Bancários do Norte). Desta votação, 98,15% dos participantes recusaram a fusão de sindicatos, enquanto apenas 1,85% optaram pelo sim. Ainda faltam ainda apurar os votos por correspondência, que só serão escrutinados no dia 30 do corrente mês de novembro (conforme estipulado nos estatutos do SBN).