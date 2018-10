Gabriela Figueiredo Dias defendeu o princípio de “uma ação, um voto”

“A reconstrução do princípio one share one vote, incluindo a admissibilidade do voto múltiplo nas loyalty shares (ações que dão direitos especiais, como por exemplo a mais votos ou a dividendos extraordinários), destinadas a promover a fidelidade dos acionistas a um projeto de longo prazo, socialmente sustentável, pode ser inevitável – e caberá fundamentalmente à autorregulação lançar esta discussão, e à soft law [área das recomendações] promover uma eventual flexibilização do princípio, instrumental do interesse de longo prazo da empresa”, disse a Presidente da CMVM no seu discurso na Conferência que celebrou os 15 anos do IPCG – Instituto Português de Corporate Governance.

Gabriela Figueiredo Dias começou por elogiar o papel do IPCG “na difusão das boas práticas do governo societário como instrumento incontornável para a eficiência económica, o crescimento sustentável e a estabilidade financeira.

A presidente da entidade de supervisão lembrou que nos 10 anos do IPCG, “a CMVM comprometeu-se pela primeira vez, de forma expressa, a abrir espaço para a autorregulação, consagrando a liberdade de escolha de códigos diferentes do da CMVM, e aproximando-nos das melhores práticas internacionais. Cinco anos e muitas dificuldades depois, a transição foi concretizada”.

“A responsabilidade da sociedade para com os seus stakeholders e para com o meio envolvente não vive isolada da responsabilidade dos órgãos sociais para com a sociedade”, realçou.

A CMVM defende que essa responsabilidade social passa por “ponderar os interesses de outras pessoas relevantes para a sustentabilidade da sociedade, tais como os seus trabalhadores, clientes e credores”.

Gabriela Figueiredo Dias, lembrou ainda “no domínio financeiro, da necessidade de instrumentos privados ou público/privados de investimento direcionados para o impacto social e o apuramento dos

mecanismos de governação das instituições, sobretudo aqueles que servem, no longo prazo, a sustentabilidade da empresa”.

“O trabalho de assistência da OCDE, que conta com o apoio financeiro da União Europeia, visará identificar as razões da saída de empresas do mercado, bem como compreender os motivos de grandes empresas não cotadas em relação aos mercados de capitais, procurando ainda identificar oportunidades de dinamização do mercado, em termos individuais e estruturais”, adiantou a líder da entidade de supervisão do mercado de capitais nacional que tem a responsabilidade pelo corporate governance das empresas.

“Esta iniciativa assenta no propósito muito firme da CMVM de contribuir, por todas as formas que caibam na sua missão e função e com o contributo das organizações internacionais, para o desenvolvimento do mercado”, disse acrescentando que “é esse mesmo propósito que preside ao cuidado e atenção que estamos a colocar na compreensão das ligações entre o corporate governance, a responsabilidade social e o desenvolvimento e sustentabilidade do mercado”.

Desde sempre, o sistema financeiro e o fenómeno do investimento funcionaram com um duplo objetivo: a criação de valor para os investidores; e a colocação desse investimento ao serviço do financiamento da economia e da sociedade, recordou. Por isso, diz, “falar em responsabilidade social e sustentabilidade no contexto da governação das empresas implica identificar funções e interligações, para alocar as correspondentes responsabilidades”.

Gabriela Figueiredo Dias diz que “ao órgão de administração cabe definir o plano estratégico da empresa, em concretização do ‘interesse da sociedade’ que, mesmo construído como o ‘interesse dos sócios enquanto sócios’, é necessariamente delimitado pelos interesses dos demais elementos relevantes para a sustentabilidade da sociedade (os stakeholders)”.

“O órgão de fiscalização tem um papel fundamental na sindicância desta estratégia, assegurando o constante alinhamento da administração; o auditor deve garantir que a abordagem se encontra devidamente espelhada nos documentos de relato financeiro e não financeiro, assegurando a fiabilidade da informação; e os sócios têm também um papel essencial no acompanhamento da administração nesta matéria, que, de resto, a Diretiva dos Direitos dos Acionistas procura potenciar”, disse ainda.

A CMVM “tem um papel fundamental, em duas frentes: o por um lado, assegurando que a discussão sobre este tema e o desenvolvimento da política regulatória associada é historicamente sustentada e tecnicamente fundamentada; e incluindo nos seus modelos e práticas de supervisão elementos e riscos relacionados com fatores de sustentabilidade e responsabilidade social dos supervisionados; o por outro lado, garantindo o cumprimento dos deveres de informação integrada ao mercado, designadamente não financeira, assegurando que esta informação cumpre os critérios legais de qualidade e que os investidores têm assim ao seu dispor os dados necessários para avaliar os seus investimentos e responsabilizar quem deva ser responsabilizado”, referiu a presidente da CMVM.

Por fim, Gabriela Figueiredo Dias disse que “a reflexão continua, contudo, tanto ao nível da hard law (leis), como ao nível da soft law (quase leis) e vários são os desafios”.

“A propósito da soft law, deve, de resto, reconhecer-se a importância da autorregulação na densificação dos deveres fiduciários dos administradores na promoção do interesse social a longo prazo, considerando as diferentes variáveis relevantes para o efeito, num quadro de sustentabilidade e responsabilidade social”, adiantou.

A presidente da CMVM defende a maleabilidade das regras de teor recomendatório que “tornam este um instrumento particularmente apto a “regular” novas realidades e a moldar determinados comportamentos. Para tal é fundamental que cada um dos intervenientes cumpra adequadamente o seu papel e, em particular, que a monitorização da adesão às recomendações existentes (ou que venham a ser emanadas) seja exigente e estruturada, promovendo o necessário acompanhamento do tema, o que é especialmente relevante em momentos disruptivos ou de transição de paradigma como o recente movimento de transição para a autorregulação”.

A CMVM garante que “continuará a contribuir com um rigoroso escrutínio do cumprimento dos deveres de prestação de informação de qualidade ao mercado, bem como da adequada aplicação prática das regras que imponham o dever legal de cumprir ou explicar”, isto “a par com a proteção do investidor e da estabilidade financeira, o desenvolvimento do mercado, e considerando nessa abordagem os elementos de sustentabilidade e responsabilidade social como fatores de risco e de crescimento das empresas supervisionadas”.