Durante a audição no Parlamento a propósito do OE2024, o ministro das Infraestruturas garantiu que não vai apresentar a demissão.

10 Novembro 2023, 16h31

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, marca hoje presença na Assembleia da República para discutir sobre o Orçamento de Estado (OE2024) na especialidade. No entanto, com as notícias dos últimos dias, e sendo o ministro arguido no caso ‘Influencer’, foram algumas as questões feitas ao ministro sobre que posição irá tomar, sendo que João Galamba deixa claro que não tenciona demitir-se.

No início da sessão, o ministro João Galamba deixou claro que a sua presença na Assembleia da República tinha o intuito de discutir o OE2024 na especialidade, no âmbito de garantir a aprovação do OE2024.

O deputado do PSD, Paulo Moniz, foi o primeiro a ter a palavra, afirmando a sua “perplexidade” pela presença do ministro das Infraestruturas na Assemblei da República dado o seu envolvimento no caso ‘Influencer’. O deputado fez duas perguntas ao ministro, sendo a primeira sobre se “na sequência desta constatação, se vai ou não demitir-se” e a segunda sobre ” que diligências vai tomar sobre os importantes processos que não podem parar no país e para que esta situação inaudita não prejudique ainda mais o país”.

Perante estas perguntas o deputado do PS, Carlos Pereira interpelou a mesa, afirmando que “a discussão é sobre o orçamento e nada mais para além do orçamento”.

Em resposta ao deputado do PSD, Galamba afirmou que “não pensava ter de o esclarecer neste tema, mas senhor deputado, as circunstancias em que eu estou aqui presente são fáceis de entender, estamos no debate da especialidade do OE depois da aprovação na generalidade, e o parlamento decidiu marcar para este dia, a esta hora, o debate na especialidade com a comissão de Orçamento e Finanças e convidaram o ministro das Infraestruturas a participar”. Já sobre as diligências que Paulo Moniz perguntou, Galamba sublinha que “quem toma diligências neste momento são os senhores deputados”.

Questionado outra vez sobre a demissão, o ministro afirma: “não tenciono apresentar a minha demissão”. Mas faz referência a que a formação do Governo é da responsabilidade do primeiro-ministro, que ontem já adiantou que vai discutir o assunto Galamba com o Presidente da República.

O ministro é arguido na caso ‘Influencer’, sendo suspeito de ter praticado crimes de prevaricação, corrupção ativa e passiva no titular de cargo político e pelo crime de tráfico de influência.