Galp desiste de projeto de pesquisa de petróleo em Portugal por causa de obstáculos legais

O consórcio da Galp vai abandonar o projeto de pesquisa de petróleo em Aljezur, disse Carlos Gomes da Silva numa conferência telefónica com analistas.

O motivo invocado para desistir da prospeção de petróleo ao largo da costa algarvia, foram os problemas legais em torno da realização do furo.

A Galp e a Eni tomaram a decisão de abandonar o projeto de exploração de fronteira na bacia do Alentejo. Apesar de lamentarmos a impossibilidade de avaliar o potencial de recursos offshore do país, as condições existentes tornaram objetivamente impossível prosseguir as atividades de exploração referiu a empresa. Fonte oficial da Galp diz que “dada a existência de diversos processos judiciais em curso sobre este assunto, as duas empresas não farão comentários adicionais neste momento”.

A petrolífera garante que “vamos continuar a investir em Portugal e a abrir caminhos no campo da mobilidade sustentável, a apostar na competitividade e na eficiência energética e ambiental das refinarias bem como reforçar progressivamente a aposta nas fontes de energia de base renovável em regime de mercado”.

“A Galp é uma empresa de matriz portuguesa, tem os seus centros de decisão e tecnológico em Portugal e é um agente de importância crucial para a nossa economia, nomeadamente enquanto seu maior exportador além de ser a empresa de base portuguesa mais internacionalizada”, diz ainda a empresa que adianta que “é aqui que temos a nossa âncora e que estamos a lançar as bases para a transformação estratégica da empresa em resposta aos desafios da descarbonização”, refere a Galp contactada pelo Jornal Económico.

A conference call com analistas, onde participou o presidente-executivo da empresa, Carlos Gomes da Silva, realizou-se esta segunda-feira, após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre.Galp