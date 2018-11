Galp e BCP ajudam PSI 20 a abrir no ‘verde’

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta quarta-feira em terreno positivo, com o seu principal índice, o PSI20, a subir 0,36% para 4.847,09 pontos. A causar esta performance matinal estiveram cotadas como a Galp Energia, o BCP ou a Jerónimo Martins. Cerca de 15 minutos após a abertura do mercado, os títulos da energética subiam 1,38% (para 14,65 euros), os do banco avançavam 1,28% (para 0,24 euros) e os da retalhista somavam 1% (para 10,62 euros).

A Navigator crescia 1,10%, para 3,87 euros, mesmo depois de a Zoom Luz ter reduzido a participação na empresa da pasta e do papel de 2,0404% para 1,9958%. As ações da Mota-Engil (+1,72%), da Pharol (+1,26%), da REN (+0,08%) e da Sonae (+0,90%) também se destacaram pela positiva. Em contraciclo, a ‘vermelho’, a EDP (-0,19%, para 3,07 euros) e Ibersol (-0,98%).

“As praças europeias experimentam o verde nesta abertura, tentando pôr fim às cinco sessões de quedas consecutivas. Os juros da dívida italiana estão a cair no dia em que a Comissão Europeia se pronuncia sobre os Orçamentos dos diversos Estados-membros, mas o foco do mercado estará em Itália onde há a possibilidade de serem aplicadas multas”, refere o analista Ramiro Loureiro.

Numa nota de mercado enviada esta manhã, o trader do Millennium bcp salienta que, entre os destaques empresariais, está “a nomeação do novo CEO da Renault e os rumores de que o UniCredit estuda planos para avançar com a divisão de operações”. “Neste arranque de sessão os preços do petróleo ajudam a suportar, depois de ontem o barril ter tombado na ordem dos 6%”, acrescenta.

Para os analistas do CaixaBank BPI/Research, “o comportamento de Wall Street continuará a ser a principal determinante das ações europeias”. “Adicionalmente, os investidores do Velho Continente terão que acompanhar alguns eventos políticos”, assinalam, lembrando a posição de Comissão Europeia sobre as propostas de orçamentos apresentados e a visita de Theresa May a Bruxelas para tentar reunir novos consensos.

Na terça-feira, a praça lisboeta encerrou com um recuo no índice PSI20 de 1,51% para 4.829,53 pontos, em linha com as descidas nas principais bolsas europeias.

Notícia atualizada às 8h52