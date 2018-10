Galp e Eni podem pedir indemnização por causa de furo de petróleo em Aljezur, mas Governo rejeita cenário

A Galp e Eni abandonaram o projeto de prospeção de petróleo em Aljezur, ao largo da costa alentejana, uma situação que poderia levar o Estado português a indemnizar a petrolífera, mas o Governo rejeita esse cenário, noticia o “Jornal de Notícias” esta terça-feira.

A decisão representa o fim dos trabalhos que tiveram início há dez anos e que poderá levar um acerto de contas com o Governo. É que o Estado pode avançar com a execução bancária feita pelo consórcio e, também, a Galp Energia e a Eni poderão pedir uma indemnização por não terem conseguido avançar com o furo alegando com um impedimento legal criado pelo Estado.

Os processos judiciais em curso, que resultaram em consecutivos atrasos no arranque do furo na costa do Alentejo, levaram as petrolíferas a abandonar o projeto. O Governo garante que “não há lugar a qualquer indemnização”.

A Galp e a Eni decidiram abandonar o projeto, uma vez que “as condições existentes tornaram objetivamente impossível” prosseguir as atividades de exploração.

“A Galp e a Eni tomaram a decisão de abandonar o projeto de exploração de fronteira na bacia do Alentejo. Apesar de lamentarmos a impossibilidade de avaliar o potencial de recursos ‘offshore’ [no mar] do país, as condições existentes tornaram objetivamente impossível prosseguir as atividades de exploração”, referem as empresas numa nota divulgada na segunda-feira.

As duas empresas escusaram-se a fazer “comentários adicionais” dada “a existência de diversos processos judiciais em curso”.